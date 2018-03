Anbefaler folk å dra tidlig til Barnas skidag

Enighet om ny pensjon for 800 000 i stat og kommune

Saken oppdateres.

Daglig leder Einar Storli sier at de anbefaler folk å komme seg av gårde så tidlig som mulig.

- Rennet starter klokken 09.30, og da bruker det å være bra trøkk de nærmeste halvannen til to timene, sier Storli til Adresseavisen.

Han sier at alle de store parkeringsplassene i Granåsen vil være tilgjengelige for de besøkende, og at både politiet og arrangørens egne parkeringsvakter vil hjelpe til med å få trafikken til å flyte.

Her kan du se bildene og lese reportasjen fra Barnas Skidag i 2017.

Buss

I tillegg vil det gå gratis skyttelbusser fra parkeringsplassen på City Syd og fra Rema 1000 på Stavset fra klokken 08.30 om morgenen.

- Det er lagt opp til at folk kan kjøre til Granåsen, men vi anbefaler de som kan å kjøre kollektivt, sier Storli, som sier at det kan bli noe kø.

Jubileum

Barnas Skidag har i år 25-årsjubileum, og Storli sier at de derfor har lagt inn litt ekstra midler til underholdningen. Derfor blir det konserter med artister fra Melodi Grand Prix Junior-showet og med trondheimsbandet Sør for Sahara.

At været nå har blitt litt mildere tror Storli også vil være positivt for besøket.

- Det blir en sterk driver. Vi ser at forhåndssalget kunne vært bedre, men vi tror at folk i løpet av lørdagen vil se at det ikke er så kaldt lenger, sier han.