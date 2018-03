Edward Snowden i Studentersamfundet – videooverføres direkte fra eksil i Russland

Etter å ha prøvd å redde to gamle hus, endte Tone med å bygge et nytt

Saken oppdateres.

Siden 2013 har Edward Snowden oppholdt seg i Russland hvor han har midlertidig asyl. Mannen er etterlyst internasjonalt og siktet i USA for spionasje og tyveri av statlig eiendom.

Les også: Varsleren som gikk ut av varmen

Booket Snowden

Nå er han booket til Studentersamfundet 11. mars, der det blir en videosamtale i Storsalen, direkte overført fra Russland.

- Det er i samarbeid med Amnesty International region Midt. Han skal først fortelle om sin historie rundt overvåkning og slikt, og så blir det muligheter for å stille spørsmål til han, sier Dag Audun Kårtvedt, som er PR- og presseansvarlig i styret på Samfundet.

De forventer mange studenter og andre interesserte.

- Overvåkning er et tema som blir mer og mer aktuelt jo mer teknologi som utvikles. Det er utrolig spennende at vi får han. Jeg la ut en teaser på Facebook i går, og det virker som folk er veldig giret på dette, sier Kårtvedt.

Les også: Edward Snowden anker til høyesterett

Jobbet i CIA

Dette skriver Store norske leksikon om Snowden:

«Edward Joseph Snowden (født 1983) er en amerikansk IT-tekniker, og selverklært «varsler». I 2013 delte han gradert informasjon om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM, som drives av etterretningsorganet National Security Agency (NSA) i USA. Dokumentene han lekket avslørte et hemmelig samarbeid mellom NSA og amerikanske internettselskaper som muliggjør overvåkning av internasjonal tele- og datatrafikk. Dette er verdens hittil største lekkasje fra amerikansk etterretning. Edward Snowden jobbet for CIA fra 2006 med kommunikasjonssystemer og sikkerhet. Fra 2007 var han stasjonert i Geneve i Sveits. I 2009 forlot han CIA for å jobbe i Dell og Booz Allen Hamilton, private selskaper som utfører oppdrag for NSA.»

Les også: Han reiser verden rundt for å informere om farene med facebook