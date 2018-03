Mistet flyet i Dublin etter tre dager værfast i nedsnødde Irland

Etter å ha prøvd å redde to gamle hus, endte Tone med å bygge et nytt

Saken oppdateres.

I tre dager var de værfaste i Waterford, 18 mil sør for Dublin.

- Veiene var stengt og fulle av snø, kun utrykningskjøretøy fikk kjøre. All offentlig kommunikasjon var stoppet, alle skoler, butikker og kontorer stengt. De som jobbet på hotellet vårt overnattet der, forteller læreren, Carl Ole Marken.

Han estimerer at det kom 30-40 cm snø på kort tid og forteller at folk måkte med kost og sopebrett. I Irland kjører ikke folk med vinterdekk og det er ikke ofte det er behov for brøyting.

Rakk ikke flyet

Unntakstilstanden gjorde at klassen ikke kom seg fra Waterford til Dublin på fredag. Planen var at de skulle overnatte og fly hjem lørdag, men fredag var veien stengt og ingen tog gikk. De strevde intenst for å skaffe en buss som kunne kjøre dem på lørdag etter at mildværet kom. Da hadde regnet hadde tatt over og veiene var ble fremkommelige. Men bussen de endelig fikk tak i, måtte graves frem og tiden ble knapp.

- Vi skulle rekke flyet som gikk kl 14.10, men rakk ikke komme til flyplassen før klokken 14.30, sier en fortvilt lærer.

Carl Ole Marken og de tre andre lærerne sitter på flyplassen med 30 elever og lurer på hvordan de skal løse floken.

- SAS kundeservice sier at skranken her på flyplassen må hjelpe oss og folka i skranken ler og sier at SAS må håndtere dette. SAS gruppereiser, hvor vi booket billettene, åpner ikke før på mandag!

Håpløs situasjon

- Dette er selvsagt veldig trist for klassen. Uværet har vært håpløst for dem og jeg forstår at situasjonen er fortvilt, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.

Han understreker samtidig at det ikke er SAS sitt ansvar når passasjerene ikke har rukket flyet, uavhengig av omstendighetene. Han forstår samtidig at situasjonen allerede har, og vil fortsette å, påføre dem kostnader.

- Dersom vi hadde hatt flere fly ut av Dublin i dag hadde vi gjort det vi kan for å booke dem om. Men det har vi altså ikke. Derfor er mitt råd at de kjøper nye flybilletter og kommer seg hjem via andre flyselskap. Passasjerene må undersøke sine reiseforsikringer og ordne dette på egenhånd, sier Johansen.

Oppfordrer klassen til å klage

Dette er omstendigheter som forsikringen normalt skal dekke og SAS har, formelt sett, ikke økonomisk ansvar når passasjerene ikke var på flyplassen før flyet gikk.

- Elevene og lærerne kan uansett ikke bruke SAS-billettene og må anse de pengene for tapt, sier informasjonssjefen.

Han legger til at siden omstendighetene ikke var noe klassen kunne rå over, så kan det være noe SAS vurderer når og om passasjerene klager i ettertid.

- De må redegjøre for dette i sin klage. De har hatt veldig uheldige omstendigheter på sin reise.

- Akkurat nå råder jeg dem til å både finne overnatting og ny rute hjem.

Snakket med SAS god tid i forveien

- Ofte er det greit at store grupper varsler når de kommer for seint. Det er ikke da slik at vi automatisk utsetter en avgang. Her må vi vurdere slot-tiden og crewets arbeidstid opp mot forsinkelsen, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.

- Vi snakket med SAS allerede på fredag for å fortelle om omstendighetene. Da vi ringte på morgenen lørdag kunne de ikke hjelpe oss fordi SAS gruppereiser var stengt. De åpner først mandag, sier læreren Carl Ole Marken.

- SAS gruppereiser er uansett bare en salgsfunksjon. De hadde ikke kunnet hjelpe uansett, sier informasjonssjefen i SAS.

Noen drar hjem først på tirsdag

- Nå blir det overnatting i Dublin, sier læreren, Carl Ole Marken.

En strevsom tur med mye ekstrakostnader og endringer i planene, blir kraftig forlenget for noen av elevene.

- Vi har nå funnet noen billetter, men de siste må nok vente til tirsdag med hjemreise, sier han.

Elevene går på entreprenørlinja ved Thora Storm vgs og var i Waterford på skolens årlige tur for å besøke nærringsforeninga og bedrifter i byen.