Stjernelag fra Trondheim støtter Abbasi

Saken oppdateres.

- Nå har vi på oss kamphanskene. Moralen er på topp, sier engasjert elevrådsleder, Mona Elfareh, dagen før konserten.

Aksjonsgruppa for Abbasi-familien ved Thora Storm videregående skole har klart å tromme sammen noe av det ypperste Trondheim har å by på av artister til støttekonserten for den afghanske familien Abbasi.

Medelev Taibeh Abbasi og familien har fått beskjed om å forlate Norge innen søndag 11. mars.

På plakaten står Per Borten fra Spidergawd, The Fjords, Rasmus og verdens beste band, Ulf Risnes, Ola Kvernberg, Kristoffer Lo og Charlotte Audestad.

Også unge talentfulle artister, som Myrtoula Røe, Andreas Estenstad, Erika Norwich og Isabelle Bjørneraas kommer.

- Generalsekretær i Amnesty Internasjonal, John Peder Egenæs, er en av dem som skal holde appell.

Det er i alt lagt ut 650 billetter. På konsertens Facebook-side har over tusen personer sagt de er interessert i å delta.

- Til nå har vi solgt 265 billetter. Inntektene går uavkortet til familien. I tillegg har folk gitt penger. Vi har samlet inn 55 000 kroner. Pengene skal brukes til blant annet juridisk bistand for familien, sier Elfareh, som er spesielt takknemlig for all hjelp elevene har fått fra Trondheim lyd.

- De har tatt seg av alt det tekniske. Uten deres hjelp hadde det blitt vanskelig, sier elevrådslederen, som gleder seg til konserten.