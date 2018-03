Elever samlet inn nær 200 000 kroner til Abbasi

Verdens største mathall har åpnet i Italia - et Disneyland for matelskere

Saken oppdateres.

Elevene i aksjonsgruppa for familien Abbasi er svært fornøyd med resultatet av støttekonserten onsdag kveld.

I løpet av litt over en uke samlet elevaksjonen ved Thora Storm videregående skole sammen et topplag av artister som alle bidro under støttekonserten for den afghanske familien fra Trondheim.

- Jeg er så glad etter onsdagens konsert, og vi er veldig fornøyd med resultatet. Det gikk mye bedre enn vi håpet på forhånd, sier Elfarhe.

For den unge elevrådslederen var det en fantastisk følelse å se responsen da de åpnet dørene for å slippe inn publikum.

- Det var en lang kø av mennesker. På forhånd hadde vi stresset fordi vi trodde de ikke ble full kirke, men så ble problemet heller at det ikke var nok plass, sier hun, og legger til:

- Det var vakker musikk, sterke ord og rommet var fylt med kjærlighet. Det var en følelse så sterk at det er umulig å gjengi det med ord.

Spesielt fint var det å se at deres medelev Taibeh Abbasi smilte.

- Hun var så glad. Det var så godt å se. Spesielt sterkt var det da hun kom opp på scenen. Hun fikk stående applaus i flere minutter, og det før hun hadde sagt et ord. Da kom tårene, sier Elfarhe.

Inntekten fra konserten går direkte til familien.

- Vi fikk inn mellom 150 000 til 200 000 kroner. Det er litt tidlig å si, fordi vi samlet inn via noe som heter spleis, i tillegg til inntektene fra billetten. Pengene går til familien.