- Utvilsomt utrygt å sende mennesker tilbake til Afghanistan

LES UNE-direktørens svar her

La meg innledningsvis si at vi er godt kjent med det engasjementet denne saken har skapt. Jeg har forståelse for at enkeltsaker og enkeltskjebner vekker medfølelse når en familie ønsker å leve og bo i Norge, men hvor det ikke foreligger gyldig oppholdstillatelse. Jeg har også forståelse for at uttrykket innvandringsregulerende hensyn kan fremstå som lite opplysende, og vil derfor forsøke å si noe her om hvilke hensyn som har veid tungt i denne saken. Vi som jobber på dette feltet må se helheten og anvende regelverket likt på like saker. Det er ikke sånn at vi fritt kan bestemme hvem som skal få bli i landet når saken ikke lenger handler om beskyttelse, men opphold på humanitært grunnlag.

Vi som jobber med disse sakene plikter å veie sterke menneskelige hensyn og innvandringsregulerende hensyn opp mot hverandre. Og hva er så innvandringsregulerende hensyn? Kort fortalt handler det om å sikre en kontrollert og begrenset innvandring til Norge.

I denne saken er de innvandringsregulerende hensynene at familien har løyet og motsatt seg retur. Det å lyve og å motsette seg retur skal ikke være en metode for lettere å få opphold i Norge. Hvis det skjer, vil asylinstituttet tape tillit. Jeg viser for øvrig til at familien siden oktober 2014 har vært klar over manglende oppholdstillatelse, og at familien allerede i 2014 ble forsøkt uttransportert, men at uttransporteringen ikke lot seg gjennomføre fordi far forsvant igjen. Hele bakgrunnen, og vektingen av innvandringsregulerende hensyn fremgår for øvrig av Lagmannsrettens dom 19. september 2017 hvor staten v/UNE fikk medhold. Lagmannsrettens dom er tilgjengelig for alle. Dommen ble anket, men Høyesterett avviste behandling av anken.

Det bor rundt 35 millioner mennesker i Afghanistan. Svært mange afghanere ønsker å reise fra av forskjellige grunner, men for de fleste henger det sammen med et manglende håp om en positiv samfunnsutvikling. Konfliktene er ikke løst, staten og institusjonene er svake, økonomien er vanskelig, korrupsjonen er omfattende, den humanitære bistanden når ikke fram til alle som trenger det, og det er begrensninger i den enkeltes muligheter til å utfolde seg fritt som individ. Det er da fullt forståelig at afghanere som har brukt store ressurser på å komme til Norge og så har vært her over noe tid og blitt vant til friheten og mulighetene som det norske samfunnet byr på, opplever det svært vanskelig å forestille seg et annet liv under andre rammebetingelser. Det er likevel ikke det som bestemmer om en person skal få opphold i Norge.

Denne saken er ferdigbehandlet i forvaltning og domstol. I brevet fra dere i dag er det ingen nye opplysninger som stiller denne familiens sak i et nytt lys.