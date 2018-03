Demonstrerer på Værnes hvis Abbasi-familien sendes ut

Dette er trondheimspolitikernes siste bønn for Abbasi-familien

Saken oppdateres.

- Jeg vil være der, og det vet jeg at også andre vil. Det er mange som synes at utsendelse av Abbasi-familien er helt, helt feil, sier Lars Korsnes.

På Facebook-siden sin har læreren på Tiller videregående skole bedt folk melde seg dersom de ønsker å vise sin støtte til familien ved å være til stede på Værnes. Søndag ettermiddag hadde rundt 70 personer sagt fra at de ønsker å bli varslet og vil være med.

Flere grupperinger i beredskap

- Jeg kjenner også til andre personer og organisasjoner som er i beredskap, sier Korsnes.

Han presiserer at det ikke er snakk om å forhindre utsendelse ved å gjøre noe fysisk.

- Det tror jeg ikke vi klarer. Dette skal ikke være noen slags militant aksjon, vi skal ikke slåss med politiet, men være til stede for å markere og vise at vi er ganske mange som synes dette ikke er rett.

Fikk reisefrist til 11. mars

Abbasi-familien er pålagt å forlate Norge innen 11. mars.

Fredag var derfor 18-åringen Taibeh Abbasis egentlige siste dag på Thora Storm videregående skole. Til NRK har hun imidlertid fortalt at hun til venner har sagt at «dette ikke er min siste dag, jeg skal fortsatt komme på skolen».

Ingen av familiemedlemmene bor nå hjemme på sin faste adresse, opplyste hun til NRK.

Lars Korsnes sier han gjennom bekjentskaper kommer til å få beskjed dersom en eller flere av de tre søsknene og moren blir hentet av politiet. Kommer en slik melding, vil han sette seg i bilen og kjøre til Værnes. Etter responsen på Facebook-profilen hans å dømme, kommer han til å få følge av en god del flere.

- Lett å bli berørt av Abbasi-saken

Lars Korsnes er til vanlig lærer i naturfag og biologi. Etter et opphold på Lesbos i 2015 har han engasjert seg for flyktninger på ulike måter. Da Adresseavisen snakket med ham søndag, hadde han akkurat kommet tilbake fra en markatur sammen med en gruppe flyktninger som ville lære seg å gå på ski.

- Jeg har selv hatt elever fra Afghanistan, kjenner folk som bor på gata i Paris og er generelt opptatt av tilbakesendelsene av afghanere. Abbasi-saken er ikke vanskelig å bli berørt av, sier Korsnes som har et profilbilde på Facebook hvor det står «When injustice becomes law, resistance becomes duty.»