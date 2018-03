Geir Waage trekker seg

Saken oppdateres.

I et Facebook-innlegg klokken 18.13 onsdag ettermiddag skriver Geir Waage at han trekker seg som gruppeleder for bystyregruppa i Arbeiderpartiet.

«Denne vinteren har vært tøff for meg og familien. Som jeg har skrevet her tidligere gikk vi lenge og gledet oss over at familien skulle øke fra fire til fem i sommer. Slik ble det altså ikke. Å miste et barn halvveis i svangerskapet er mitt livs verste opplevelse. Det har tømt meg for energi, og jeg kjenner det tar lang tid å komme seg skikkelig på beina igjen. Under to uker etter fødselen ble det et mediekjør som kom på et tidspunkt hvor jeg egentlig ikke hadde krefter til åhåndtere det. Det tappet meg ytterligere. Å være gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe føler jeg krever at man er på 24 timer i døgnet hver eneste dag, og at det er lite rom til å ta seg inn. Den energien som kreves i den rollen har jeg ikke for tiden. Jeg har derimot behov for litt ekstra tid til å være sammen med familien, til å ta vare på ungene og til å bearbeide sorgen. Som en følge av det, har jeg i dag informert bystyregruppa og styret i Trondheim Arbeiderparti om at jeg mener Sissel Trønsdal bør ta over som gruppeleder for bystyregruppa. Jeg vil takke for varme tanker, meldinger, og ikke minst møter med mennesker jeg setter pris på de siste ukene. Det har betydd mye. Så ser jeg fram til etter hvert å komme tilbake på jobb på rådhuset som kommunalråd sammen med folk jeg setter utrolig stor pris på, og til å jobbe videre med å gjennomføre Arbeiderpartiets politikk.»



