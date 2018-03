En person til sykehus etter trafikkulykke på Rotvoll

For 200 kr kan du gi et menneske varig tilgang på rent vann

Saken oppdateres.

- Trafikkulykke på fylkesvei 706 i Trondheim. Flere enheter involvert. Nødetater er på vei til stedet, meldte politiet på Twitter klokken 09.35.

Klokken 09.55 meldte politiet at ulykken har skjedd på Rotvoll.

- En person fraktes til sykehus. Klager på smerter i nakken, skriver politiet på Twitter.

Klokken 10.15 sier politiet at de er ferdige på stedet.

- Det var et sammenstøt mellom en personbil og en lastebil i forbindelse med et filskifte. Personbilen lå i blindsonen til lastebilsjåføren. Sistnevnte erkjente at han foretok skifte av fil og at han da satte føreren av personbilen i en vanskelig situasjon. Lastebilsjåføren vedtok et forelegg, sier operasjonleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt.

Politiet vet foreløpig ikke mer om skadene på føreren av personbilen.

Trafikken skal nå gå som normalt på stedet.