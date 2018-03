- Tord Lien tar feil

Kommunale leilgheter tema i formannskapsmøte: - Hva er gjort for at folk skal slippe å sitte under dyna for å holde varmen?

Saken oppdateres.

Tord Lien mener Stortinget kan komme til å trekke støtten til NTNU-campus dersom trondheimspolitikerne legger for mange hindringer i veien. På torsdagens folkemøte sa den tidligere Frp-statsråden at campusprosjektet kan stå i fare.

- En kompakt campus er hele forutsetningen, sa han og siktet til at regjeringen er villig til å bruke nesten ti milliarder kroner på samling av NTNU i et tett universitetsområde ved Gløshaugen.

- Uheldig at han sier dette

- Dette er bare tull. Det er ingen realitet i dette, sier Venstres kommunalråd Erling Moe.

- Det er uheldig at han sier dette. Men det er ingen grunn til å sette campusprosjektet i revers, sier venstrepolitikeren.

Moe viser til vedtaket i bygningsrådet 6. mars. Da sa trondheimspolitikerne nei til universitetsbygg flere steder i Høyskoleparken langs Klæbuveien, i parken ved Samfundet og i den vernede delen av parken ved hovedbygningen.

I juli for to år siden kom forslaget om at NTNU skulle bygge det nye universitetsområdet fra Gløshaugen og vestover mot Elgeseter og sykehusområdet på Øya.

- Hindrer ikke tett campus

- Det er bare disse føringene vi har lagt. Det er ikke til hinder for et tett universitetsområde. Det trenger ikke bli for langt fra A til B.

Erling Moe minner også om at partifellen hans, statsråd for høyere utdanning Iselin Nybø, var i Trondheim samme dag som bygningsrådet gjorde vedtaket sitt. Da sa hun til Adresseavisen at det er lokalpolitikerne som skal diskutere regulering. Regjeringen har gjort et prinsippvedtak om samling av Universitetet i Trondheim.

Enige om nei til bygging i park

Moe forstår heller ikke at det kan være en overraskelse verken for regjeringen, Stortinget eller NTNU at trondheimspolitikerne vil ta vare på grøntarealene.

- Det har vi sagt lenge og alle parti unntatt Frp har vært enige. Når NTNU likevel har lagt fram forslag om å bygge i parken, er det vel fordi universitetet har ønsket å presentere så mange muligheter som mulig, sier Moe.

Nå skal planprogrammet for det nye universitetsområdet ut på høring. Andre gangs politisk behandling kommer i juni og sluttbehandling i bystyret utpå høsten.

I januar i år sikret den nye forskningsministeren, Iselin Nybø, NTNU-utbyggingen. Regjeringen setter av ni milliarder kroner til det nye universitetsområdet i Trondheim.

Aller gladest for den nyheten var ansatte i fagmiljøene for kunst, arkitektur, musikk og design på Gløshaugen. Regjeringen legger også opp til en samling i et nytt Kam-senter.