En mann hadde sluknet i snøen på Kolstad

Saken oppdateres.

- Mannen skal ha vært på fest i området. Og vi fikk melding fra beboere i området om at det lå en person der i snøen, sier operasjonsleder Viola Elvrum ved Trøndelag politidistrikt.

Mannen skal ifølge politiet ha vært så full at han ikke var i stand til å gå. Politiet skal ha fått tak i mannen raskt, slik at han ikke hadde rukket å bli alvorlig nedkjølt eller hadde behov for tur til legevakt.

- Han var blaut etter å ha ligget i snøen, men hos oss fikk han pledd og ble satt i drukkenskapsarrest, sier operasjonsleder Elvrum.