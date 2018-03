Har samlet inn over ti millioner kroner i helga

Kunsten å se: Er det best å lete etter likheter eller ulikheter her?

Saken oppdateres.

I løpet av helga har aksjonen fått navnet #mittfolk. Klokka 21 søndag kveld rundet de ti millioner kroner, gitt av over 47 000 mennesker.

Det startet med en facebookpost av Sjur K. Almskår fredag. Han reagerte på at Sylvi Listhaug fikk et hav av blomster etter at hun måtte be om unnskyldning i Stortinget dagen før.

I løpet av noen kveldstimer hadde en gruppe mennesker bestemt seg for å samle inn penger til Leger uten grenser. Nå har det kommet inn over ti millioner kroner og det fortsetter å komme inn penger.

Dette er Listhaug-saken Fredag 9. mars postet justisminister Sylvi Listhaug et bilde på Facebook av maskerte soldater med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Hun reagerte på at Arbeiderpartiet med flere ikke støttet regjeringens forslag om å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere uten rettslig behandling først.

Senere slettet Listhaug facebookposten fordi hun manglet rettigheter til å bruke bildet.

Torsdag 15. mars ble hun presset av Stortinget til å unnskylde seg og måtte på talerstolen fire ganger før opposisjonen var fornøyd.

Fredag 16. mars mottok hun et blomsterhav etter facebookaksjon, blant annet på gruppa «Slå ring om Norge».

Tirsdag stemmer Stortinget over et mistillitsforslag mot Listhaug.

Leger uten grenser: Veldig takknemlige

- Det er sjokkerende, overraskende, ufattelig og overveldende. Det er fantastisk med en sånn hjertevarme, sier kommunikasjonssjef Nils Mørk i Leger uten grenser. Organisasjonen samler hvert år inn cirka 400 millioner kroner i Norge. Han er ydmyk for denne uventede støtten og forteller at leger uten grenser aldri før har fått så mye penger i en innsamling de selv ikke har tatt initiativ til.

- Det er veldig hyggelig. Vi er veldig takknemlige. Det er fint å være en organisasjon så mange stoler på. Dette viser verdien av å være politisk nøytrale. Nå har vi fått frie midler som vi kan bruke der det trengs mest, sier den takknemlige kommunikasjonssjefen.

Ubeskrivelig

- Det er helt ubeskrivelig, sier Sjur K. Almskår. Klokka 18 fredag la han ut innlegget sitt på Faceebook. To døgn etterpå har det ført til over ti millioner kroner.

- Vi får inn 196 000 kroner i timen i snitt. Og hver giver gir 210 kroner hver, forteller han at han har regnet ut.

- Hva gjør dere nå?

- Vi har bestemt oss for at det er ingen grunn til å stoppe så lenge det fortsetter å komme inn penger hver eneste time, sier Sjur K. Almskår.

