Fikk inn 17 millioner til Leger uten grenser

Saken oppdateres.

Det hele startet som en protestaksjon sa Sylvi Listhaug fikk et hav av blomster etter at hun måtte be om unnskyldning i Stortinget dagen før. Sjur K. Almskår fra Trondheim brukte Facebook til å fortelle om frustrasjonen sin. Der fikk han selskap av Camilla Ahamath fra Bergen. Hun satte i gang innsamlingsaksjonen til Leger uten grenser.

Fra den første tanken fredag til tirsdag klokka ti har de samlet inn penger under vignettene #mittfolk og #foretvarmeresamfunn. Tanken var å samle inn penger til Stortinget skulle behandle mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. Nå avslutter de aksjonen på samme tidspunkt.

LES OGSÅ: - Vi må få fram det gode i samfunnet

Håper på å endre debattklimaet

- Dette er den beste dagen i mitt liv, sier Sjur K. Almskår når de er i ferd med å avslutte innsamlingsaksjonen. Han vet det har kommet inn en del penger på andre måter og som derfor ikke er blitt talt i denne aksjonen.

Almskår forteller at mange har vært i kontakt med ham for å fortelle at de håper denne aksjonen endrer ordskiftet og at de etter dette har mer tro på framtida og demokratiet.

- Det er kjempeartig å se engasjementet vi har skapt. Nå håper jeg vi kan skape et rom for å snakke sammen på en respektfull måte. Og så er det en bonus at Sylvi Listhaug gikk av som justisminister, sier han.

LES OGSÅ: Listhaug-reaksjon: Over fire millioner samlet inn til bistand

- Demper språkbruken

Utgangspunktet hans var å hylle Rødt-leder Bjørnar Moxness fordi han kom med mistillitsforslaget mot Listhaug. Det kunne endt i regjeringskrise, men endte i stedet med at Listhaug gikk ut av regjeringen.

- Jeg forventer at hun kommer til å dempe språkbruken sin, selv om det ikke er noe som tyder på det akkurat nå, fortsetter Almskår.

- Men jeg håper dette fører til at vi her i landet greier å snakke sammen om det vi er uenige i uten ufine karakteristikker av hverandre og uten trusler. Målet mitt er å få endret debattklimaet og at voksne folk, ikke minst politikere, skal oppføre seg som voksne folk. Og så tror jeg at mange av Listhaugs følgere er genuint livredde for hva som kan skje med Norge når det kommer så mange innvandrere. Det må vi ta på alvor, sier han og legger til at dette er en gledens dag.

LES OGSÅ: Søndag kveld hadde de samlet inn elleve millioner kroner