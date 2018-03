Taxi kom ikke frem - prøvde trikkeskinnene

Stor kåring: Her er Norges beste arbeidsplasser

Saken oppdateres.

Piolitiet meldte på Twitter i natt at en taxi hadde kjørt et stykke langs trikkeskinnene på Byåsen. Den ble stående fast og sperret for trikken.

- Det er ikke mistanke om rus eller promille, men kontrollseddel ble utstedt på grunn av dårlige vinterdekk, meldte politiet.

Taxisjåføren skal ha fått problemer på en vei på Ferstad.

- Veien han skulle kjøre skal ha vært glatt og han kom da ikke frem dit han skulle. Bilen var dårlig skodd. Da prøvde han trikkeskinnene. Der ble han stående fast litt før klokken ett i natt, og ble dratt ut på vei igjen av en bergingsbil en halv times tid senere, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt.