- Her er det farlig å bevege seg

Onsdag ettermiddag sendte en av de faste brukerne et bilde til Adresseavisen som viser forholdene i den isbelagte gang- og sykkel-undergangen ved Heimdal stasjon.

- Farlig for eldre

Hun forteller til Adresseavisen at det har vært elendige forhold her i hele vinter, men aldri så ille som det er blitt nå.

- Denne undergangen brukes av svært mange i området og slik det er nå er det uforsvarlig. Det er ren skøyteis der nede og vi som er nogenlunde stødige på beina klarer såvidt å snirkle oss gjennom. For eldre mennesker og for unger er det derimot farlig, sier damen som ikke ønsker navnet sitt i avisen.

Rykket ut umiddelbart

Trondheim bydrift er ansvarlige for vedlikeholdet i denne undergangen. De hadde ikke hørt om isproblemene på Heimdal før Adresseavisen tok kontakt torsdag morgen.

- Det er varmekabler i denne undergangen, både i rampene og nede i selve tunnelene, så her skal det ikke være is. Nå har vi sendt elektriker oppover for å sjekke hva som er feil med varmekablene. I tillegg har vi sendt mannskaper til stedet som skal salte, slik at is og vann renner ned i avløpskummene, sier driftsleder Bent Knutsen i Trondheim bydrift.

