Klokken 3.30 natt til lørdag meldte politiet i Trøndelag om et branntilløp i et bad i en leilighet på Ranheim. Nødetatene rykket ut og like etter kunne politiet konstatere at brannen var slukket.

En kvinne ble kjørt til legevakta etter å ha pustet inn røyk. Leiligheten er ubeboelig på grunn av røykskader, opplyser politiet på Twitter.

