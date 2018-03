Norsk mann siktet for direkteoverføring av overgrep

Det er ikke bloggerne på topplisten som skal få all hets for dette presset

Saken oppdateres.

Det skriver Kripos i en pressemelding lørdag morgen.

Mannen, som er i 60-årene, ble pågrepet 22.mars. Samme dag ble mannens bopel og arbeidssted ransaket. Pågripelsen skjedde i samarbeid med lokalt politi.

Mannen er siktet etter både ny og gammel straffelov for seksuell omgang med barn under 16 år, besittelse av overgrepsmateriale og menneskehandel. Han blir fremstilt for varetekstfengsling lørdag.

Voksne setter opp web-kamera

Kommunikasjonsrådgiver ved Kripos, Axel Due, forklarer hva direkteoverføring av overgrep innebærer:

- Det settes opp et web-kamera på et rom på Filippinene, og så organiseres det der nede av foreldre eller andre med tilgang på barn. Disse tar imot penger fra eksempelvis norske menn, som har sendt en bestilling på hva barna skal gjøre. Så sørger de voksne der nede for at dette skjer, sier Due til Adresseavisen.

Mistankegrunnlaget mot siktede er blant annet informasjon Kripos har fått fra filippinske myndigheter. Ifølge Kripos utgjør bestilling og direkteoverføring av seksuelle overgrep på internett en stadig økende trussel.

- Norske menn som bestiller direkteoverførte seksuelle overgrep av barn i utlandet skal stilles til ansvar for sine handlinger. De skal ikke føle seg trygge, selv om de sitter i sin egen stue og bestiller overgrep, sier Laila Søndrol, leder av Seksjon for seksuallovbrudd på Kripos i en pressemelding.