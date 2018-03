Advarer mot seksuell utpressing på nett

Her er ordførerne i Trondheims nabokommuner kravliste for å gå med på bilkutt

Saken oppdateres.

I forrige uke mottok politiet to anmeldelser fra personer, en ungdom og en voksen mann, som skal ha blitt utsatt for seksuell utpressing på nett.

- Etterforskningen tyder på at det er organiserte kriminelle som står bak og vi frykter at flere kan havne i samme situasjon, skriver politiet i Trondheim på Facebook.

Datingside

Som Adresseavisen fortalte, skal de to fornærmede i Trondheim ha besøkt datingsider på nett da de kom i kontakt med de kriminelle. Kontakten startet via en chat, før den fortsatte på Skype.

- De er forledet til å vise seg nakne på video. Etterpå har de fått trusler om spredning, hvis ikke krav i tusenkronersklassen betales, uttalte Sivert Rannem, leder for felles forebyggende enhet i Trøndelag politidistrikt.

De to fornærmede skal ha betalt kravene, men Rannem advarte:

- Det er fånyttes. Det kommer bare nye krav selv om man betaler, uttalte Rannem.

LES OGSÅ: Flere unge blir dømt for å ha delt nakenbilder av andre

Truer med å dele nakenbilder

Politiet beskriver nå på Facebook hva som ofte skjer før et utpressingskrav dukker opp:

- Den vanligste fremgangsmåten er at man får kontakt på et chattested. Deretter blir man oppfordret til intim chat hvor man deler bilder og video av seg selv helt eller delvis naken, og ofte mens man utfører seksuelle handlinger. Etter utveksling kommer truslene: Vi kommer til å dele dette med dine venner, din familie og andre dersom du ikke betaler.

LES OGSÅ: Lærer fra Trondheim lastet ned overgrepsbilder av barn

Advarer mot å betale

Ikke del bilder av deg selv med ukjente, oppfordrer nå politiet på Facebook. Men siden de vet at dette likevel skjer, kommer de med flere råd hvis noen opplever utpressing.

Bryt kontakten umiddelbart, og ikke betal. Det vil som regel bare dukke opp nye krav, skriver politiet.

De ber også om at en dokumenterer mest mulig: Hvor chattet dere, hvilke kontoer ble benyttet, finn IP-adressen til den du chattet med og ta gjerne skjermbilde. Politiet ber også om at en ikke sletter programvare eller kontoer, men isteden blokkerer utpresseren.

- Alt dette er viktig og kan hjelpe oss videre i etterforskningen, skriver politiet.

LES OGSÅ: Mann siktet etter direkteoverføring av overgrep på filippinske barn

Ifølge politiets etterforskning tyder mye på at utpresserne i de to anmeldte sakene befinner seg i utlandet, og at de er organiserte kriminelle.

Kripos har nå startet «Operasjon Malstrøm» etter at det tidligere i mars ble kjent at en ung norsk mann hadde tatt sitt eget liv etter å ha blitt forledet til å utføre seksuelle handlinger på nett.