Advarer mot engangsgriller etter brann i Trondheim

Saken oppdateres.

En turgåer varslet torsdag om brann i en søppeldunk ved Saupstad skisenter.

- Det er sannsynligvis en varm engangsgrill som har tatt fyr i dunken, sier vaktleder Tor Arne Malm i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Han advarer mot å kaste engangsgriller i søppeldunker av plast.

- Man må være sikker på at grillen er helt slukket før man kaster den. Helst bør den også være bløtlagt først. Det skal så lite til for at kull med noe varme igjen blir liggende og ulme, sier Malm.

Egne beholdere

Han påpeker at det flere steder fins egne søppelbeholdere for engangsgriller, som bør benyttes.

Brannen på Saupstad ble raskt slukket uten større dramatikk, i følge vaktlederen.

