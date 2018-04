Vinningskriminelle pågrepet i Trondheim

Det nærmer seg fristen for å søke høyere utdanning - dette bør du tenke gjennom

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding fra en securitas-vekter fra Thon Hotel Prinsen klokken 13.30 søndag.

- Han hadde gjort observasjoner som tydet på at alt ikke var som det skulle på et av hotellets rom. Vi sendte en patrulje som fant to kvinner og en mann på dette rommet. Det ble også funnet en del sykler og sykkeldeler inne på rommet, som vi mistenker kan være tyvegods, forteller operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt.

På rommet fant politiet i tillegg en oppbrutt hotellsafe, betalingskort som ikke tilhørte de som var på rommet og en tom minibar. Det var også gjort innbrudd på naborommet, opplyser operasjonslederen.

På Twitter omtales de tre pågrepne som kjente vinningskriminelle. De vil bli avhørt i løpet av dagen.