Fikk kontroll på brannen på Møllenberg etter tre kvarter

Saken oppdateres.

Det var trolig aske fra en ovn som fortsatt var varm, som utløste brannen på Møllenberg, ifølge innstatsleder på stedet.

Rundt klokken 17.15 meldte brannvesenet at de har kontroll på stedet.

- De har målt temperatur i veggene nå, det er ikke fare for at det skal begynne å brenne igjen. Det er røykskader i hele nummer 4, der det er to leiligheter, sier innsatsleder Anne Birgitte Arras.

Tas hånd om

Mannen som ble sjekket av helsepersonell, tas hånd om av familie. Han er ikke skadet, ifølge politiet.

Politiet i Trøndelag meldte om brannen på Twitter rundt klokken 16.30. Rundt klokken 17.30 var brannvesenet fremdeles på stedet.

Brannen startet i panelet inne i den lukkede bakgården. Det var to personer som bodde i denne delen av trehuset, men bare den ene var hjemme da brannen startet.

Mye røyk

Det var mye røyk på stedet i 16.40-tiden, men brannen var av mindre omfang enn det man først fryktet.

- Det er uansett alvorlig med brann i slike områder med så mange trehus. Jeg vil tro at brannvensenet var her med det de hadde av tilgjengelige ressurser, sier innsatsleder.

Flere enheter fra brannvesenet, politiet og helsevesenet rykket ut.

- Vi har jobbet med å få oversikt over beboerne, sa innsatsleder Anne Birgitte Arras i en tidlig fase.