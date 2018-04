Overgrepsbilde-siktet barneskolelærer er løslatt fra varetekt

En karrière med 58 medaljer er over. Dette imponerte ekspertene mest med Bjørndalen

15. mars ble barneskolelæreren i 30-årene pågrepet hjemme av en ny etterforskningsgruppe i Trøndelag politidistrikt kalt «Sobi» (seksuelle overgrep mot barn på internett). Han ble siktet for nedlasting, deling og oppbevaring av overgrepsmateriale av barn. I avhør la han kortene på bordet og erkjente straffskyld. Dagen etter ble han varetektsfengslet i to uker av Sør-Trøndelag tingrett - noe han godtok.

Politiet har i varetektsperioden etterforsket saken videre, og i påska ble mannen løslatt.

Mener han har forklart seg riktig

- Vi mener det ikke lenger foreligger bevisforspillelsesfare og at det siktede har forklart til politiet er riktig, sier politiadvokat Marianne Høyer ved Trøndelag politidistrikt. Hun legger til at det ikke er noe i etterforskningen som tyder på at mannen har begått overgrep selv.

Lærerens forsvarer, Tore Angen, sa følgende til Adresseavisen i forbindelse med varetektsfengslingen:

- Han innrømmer å ha lastet ned en del ulovlig materiale, men det som har vist små barn, har han slettet. Det er ikke noe i saken som tilsier noe annet. Han sier at han ikke har hatt kontakt med andre personer på nett, og har ikke drevet chatting, sa advokaten.

- Vil bli suspendert

Eva Elisabeth Belboe, kommunalsjef for skole i Trondheim kommune, opplyste i etterkant av varetektsfengslingen at den siktede læreren er ansatt i et vikariat som går ut om noen måneder.

- Han fremla en politiattest før ansettelsen som ikke har anmerkninger. Nå vil han bli suspendert etter gjeldende bestemmelser, sa Belboe til Adresseavisen.

Pågripelsen av læreren er bare den første av flere arrestasjoner som politiet i Trøndelag kommer til å foreta fremover. Den nye etterforskningsgruppen jobber målrettet mot personer som laster ned, deler og oppbevarer overgrepsbilder.

100 trøndere drev nedlasting

- Gruppen monitorerer nå nettet på en slik måte at vi kan identifisere personer som laster ned og deler overgrepsmateriale. Det var ut fra denne monitoreringen at vi fant frem til mannen som nå er pågrepet, sa politioverbetjent John Ola Volden da Adresseavisen omtalte pågripelsen av læreren i mars.

«Sobi» gjorde i januar en 14 dagers monitorering av deler av nettet hvor det pågår deling av overgrepsbilder. Da så etterforskerne at det var ca. 100 personer i Trøndelag som drev med nedlasting og deling.

- Det er så mange som driver med nedlasting og deling. Derfor må vi prioritere hvem vi går etter. Dette gjør vi gjennom en risikovurdering. De vi mener det er størst sjanse for at vil begå fysiske overgrep selv, vil vi pågripe og opprette straffesaker mot fremover, uttalte Høyer og Volden før påske.

