Giske holder 1. mai-foredrag og tale i Trondheim

- Jeg gleder meg til det. Det er lenge siden jeg har vært i Trondheim på 1. mai, sier Trond Giske.

Det blir først frokost på Folkets hus på Ugla. Leder i Byåsen Arbeiderlag John Stene sier Giske skal holde foredrag under frokosten.

Frokost på Ugla

- Det skal handle om den politiske situasjonen. Vi er fornøyde med å få tildelt Giske, sier Stene til Adresseavisen.

Senere skal han til Ila, der han skal holde tale under arrangementet Ila velforening, noe som pleier å tiltrekke seg 200-300 besøkende.

Senere på dagen drar han videre til Verdal, der han skal holde hovedtalen under 1. mai-arrangementet.

- Viktig stemme

Gruppeleder Arild Pedersen i Verdal Arbeiderparti kommenterte nyheten om Verdal-talen slik i en pressemelding tidligere i uka:

- Trond Giske er en viktig distriktsstemme for venstresida i norsk politikk, og ingen kan ta fra ham posisjonen som en av de beste samfunnsanalytikerne som arbeiderbevegelsen rår over. Trond har over lang tid bygd opp en svært sterk posisjon i norsk fagbevegelse, og hans ideologiske slagkraft har gjort ham svært respektert i Verdal Arbeiderparti og i fagbevegelsen i Verdal. Fra kommunepartiets side er vi derfor svært glade for å få Trond hit på 1. mai, sa Pedersen.

