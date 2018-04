Røykutvikling på Brattørkaia

«Besk komedie om Stalin er så god at russerne ikke får se den» 5

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte klokken 20.30, via Twitter, at det har oppstått kraftig røykutvikling i Brattørkaia 11. Brann og redning er på stedet og har lokalisert arnestedet. Brannen skal ha oppstått i avgangshallen i bygget, som de nå har fått kontroll over.

- Brann og redning meldte nettopp at det kan være farlige gasser i bygget, og har derfor startet evakuering av eventuelle personer som skal befinne seg i bygget, forteller operasjonsleder hos politiet i Trøndelag, Ann Kristin Øie.

I bygget befinner det seg blant annet et gynekolog-kontor, og legekontor, og Politiet opplyser om at det normalt sett ikke er personer i bygget på denne tiden av døgnet.

- Akkurat nå går det bra etter forholdene. Vi har slukket brannen og begrenset røyken, og jobber effektivt med å få en oversikt, forteller innsatsleder Marius Aasbø.

Brann og redning jobber fortsatt med å kartlegge om det finnes personer inne i bygget.

- I utgangspunktet skal det ikke befinne seg personer i bygget på denne tiden, men vi gjennomsøker bygget likevel. Vi har heller ikke fått opplyst om noen personskader, avslutter Aasbø.