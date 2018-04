Trondheimsfotografer til topps i skarp konkurranse

Gi full gass for et forbud mot heliumballonger

Saken oppdateres.

Kristoffer Wittrup og Terese Samuelsen fra Trondheim markerte seg helt i toppen i Norges fotografforbunds årlige landskonkurranse 8. april.

- Fotografer fra Trøndelag markerer seg helt i topp hvert år, og i år var det medaljedryss i konkurransen med 183 fotografer og 728 bilder, skriver forbundet i en pressemelding.

Terese Samuelsen vant gullmedalje for Årets bilde innen kategorien reportasje.

I fjor vant Samuelsen bronse i VM for fotografer med et bryllupsbilde

Farger og lys

Samuelsen tok bildet «Before Practice» tidligere i år på en reportasjereise i Chile. Motivet er en rulleskøytebane for ungdom som driver med kunstløp.

- Jeg falt for fargene og lyset, det var tidlig om morgenen rett før sola sto opp. Artig at det ble lagt merke til, jeg tenkte at det var et «enten eller-bilde», sier Terese Samuelsen til Adresseavisen.

- Banen ligger i et område med masse sportsarenaer, men utenfor dem var det nesten som en slum å regne. Mange ungdommer så sporten som en mulighet til å komme seg fram i verden, forteller Samuelsen.

«I all sin elegante enkelhet er dette et bilde med en perfekt komposisjon. Det er linjer, gjentakelser og en lek med former og mønstre som understreker bildets tittel. Man må ha god følelse for form for å se et sånt bilde, og ikke bare gå forbi», sier juryen om bildet.

Grafisk bilde med mange detaljer

Kristoffer Wittrup, som til daglig jobber på Titt Melhuus, vant prisen for årets bilde i kategorien kommersielt fotografi. Bildet «Die Onleihe Stadtbibliothek» vant gullmedalje, og i tillegg vant Wittrup bronsemedaljer for to bilder til. I fjor vant Wittrup prisen for Årets lærling.

«Det ser veldig enkelt ut, men det er vanskelig å skape et bilde som dette. Alle elementer er til stede, fra fargen på møblene til plasseringen av menneskene. Bildet har en sterk grafisk følelse med en utmerket symmetri og mange detaljer. Et perfekt bilde fra dette miljøet.», er juryens vurdering.

Wittrup dro til Stuttgart nettopp for å fotografere biblioteket, forteller han.

- Jeg er en stor fan av arkitektur, det rene, fine og lyse. Og så var det bare en enormt stor opplevelse å komme dit. Jeg hadde gjort research for å være sikker på at det var verdt turen.På mange måter skal man tenke som arkitekten på det bildet: min oppgave er å overdrive det litt, slik at folk ser det de skal se, sier Wittrup til Adresseavisen.

Han fikk en samlet tredjeplass i konkurransen

- I fjor ble du årets lærling, i år vant du gull. Hvordan føles det?

- Det er selvfølgelig utrolig stas, spesielt når det er med så mange flinke fotografer med forskjellig stil og smak, sier Wittrup.

Arne Beck fra Bergen fikk prisen Årets fotograf.

Prisene ble utdelt under fotografforbundets landsmøte på Hell 8. april.

Flere andre trønderske fotografer vant også medaljer:

Gullmedalje: Maren Terese Forsbakk fra Levanger

Sølvmedalje: Camilla Moe Rødven fra Ranheim (to medaljer), Hanne Hestø Ness fra Heimdal, Marianne Melhus Gautvik fra Tiller

Bronsemedalje: Elin Iversen fra Flatåsen, Camilla Hattrem fra Levanger, (to bronsemedaljer), Ausra Breiseth fra Frosta, Erlend B. Enger fra Melhus, og Miriam Skeide, Evelyn Willmann og Eir J. Bue, alle fra Trondheim.

