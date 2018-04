Tatt av lufta uten forvarsel etter 35 år i NRK: - Det er trasig

Her kan du finne ut om du er rammet av Facebook-skandalen

Dette høytrykket sikrer knallvær og vårvarme i over en uke i Trøndelag

Påsken førte til dårlige tall for flyplassen på Værnes

NTNU-studentene Mats og Tobias jobber for Norges første krypto-børs

Gladnyhet for Ranheim-kapteinen

To biler i trafikkulykke i Malvik

Tusenvis av nordmenn forsøkt lurt av frekke svindlere: - Når du er på kroken settes du over til bakmennene

Psykiater tiltalt for besittelse av overgrepsmateriale fikk nei til lukkede dører

Tusenvis av nordmenn forsøkt lurt av frekke svindlere: - Når du er på kroken settes du over til bakmennene

Saken oppdateres.

Verneombud Thor Amund Hagen har bedt NRK-ledelsen om å reversere beslutningen. Det skriver Medier24, som har fått tilgang til bekymringsmeldingen om arbeidsmiljøet i NRKs Her og nå.

Hagen reagerer sterkt på at NRK-veteranen Soot-Ryen ikke fikk et forvarsel da beslutningen ble tatt i mars. Ifølge meldingen skal også flere ansatte i redaksjonen ha opplevd å bli lite involvert på forhånd når det tas beslutninger som har betydning for arbeidsforholdene deres, skriver Medier24 videre.

LES OGSÅ: Deler ut milliarder, men sjekker nesten ingen av mottakerne

Det skal ikke ha blitt opplyst om hva møtet skulle handle om, utover at det var om arbeidsoppgaver i fremtiden. Det ble heller ikke opplyst om at han burde ta med tillitsvalgt i samtalen.

Bodd lenge i Trondheim

Tron Soot-Ryen, som har jobbet hos NRK siden starten av 80-tallet, synes det er trist.

- Det er trasig, jeg må si det. Det er aldri noe morsomt å bli fratatt en arbeidsoppgave man liker såpass godt. Jeg har brukt mesteparten av livet her i Trondheim, og har alltid trivdes med å være på direkten, forteller han til Adresseavisen tirsdag kveld.

- Så er jeg jo foreløpig ikke tatt av, da det ikke er tilsatt noen til å fylle stillingen, sier han videre.

LES OGSÅ: Han har Trøndelags råeste jobb

Skal i møter

Soot-Ryen forklarer at han nå har bedt om en forklaring på beslutningen, og at han skal i møter med ledelsen.

- Jeg er jo ikke ung lenger, men synes fortsatt jeg gjør en god jobb. Det har jeg for så vidt også fått bekreftet av mange. Jeg har i hvert fall fått mye støtte etter at det kom ut i dag, sier han.

Ifølge bekymringsmeldingen skal årsaken til rollebyttet være fornying av programmet.

LES OGSÅ: Lege med praksis i Trøndelag fratatt autorisasjonen

Skulle ikke offentliggjøres

Line Gevelt Andersen, programsjef for radio i NRK region midt, vil ikke uttale seg om saken.

- Av prinsipp vil jeg ikke uttale meg om enkeltsaker som dette, sier hun til Adresseavisen.

- På generelt grunnlag så vil jeg si at journalistene jobber med det NRK til enhver tid har mest bruk for. Det gjelder på tvers av ulike funksjoner, som for eksempel programledelse. Programledelse er ikke en egen stillingskategori i NRK, har Andersen skrevet i en e-post til Medier24.

LES OGSÅ: Bjørnebye ringte Molde-spiller etter rasistisk Twitter-melding

Verneombud Thor Amund Hagen har bekreftet at det var han som skrev bekymringsmeldingen.

- Annet enn det kan jeg ikke si så mye om saken. Dette er jo et dokument som egentlig ikke var ment at skulle offentliggjøres. Jeg vet ikke hvordan det har skjedd, sier han til Adresseavisen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.