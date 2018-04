Folk sto i kø for årets første utepils: - Endelig!

- Det er helt absurd. Trondheim må være sjef for busstrafikken i egen by

Mangel på folk var det ikke, men bord, dem var det for få av, for å kunne huse alle som ville nyte en kald halvliter på Solsiden fredag kveld.

Med rundt 15 grader i lufta og steikende sol var ikke trondhjemmerne vonde å be. Utepils ble det.

- Det er deilig å sitte her i shorts og nyte årets første utepils. Den smaker godt.

Det var den unisone beskjeden fra Jørgen Tronsen, Ole Fjose og Ragnhild Vereide. De kom såpass tidlig ned på Solsiden at det ikke var noe problem å få seg en plass å sitte. Sjansen måtte de benytte seg av.

- Det blir fjelltur i morra, så vi utnytter det nå når vi kan, så sitter vi her til vi blir lei.

Traff med besøket

På en benk langs bassenget satt det, blant mange andre, en gjeng tilreisende. De kunne ikke truffet bedre på besøkstidspunktet.

- Vi skal ha en liten reunion i helga, og dette er det beste som kunne skjedd. Det er helt nydelig å sitte ute, endelig! forteller Jørgen Larsen.

- Man blir nesten litt redd for å bli solbrent, følger Hanne Olsen opp med.

Måtte ta til takke med is

To som ikke var så heldige å få tak i en pils å drikke var Marte Fauskanger Larsen og Helene Elise Lothe. Da ble det med iskrem.

- Vi gikk etter øl, men det var allerede så fullt her at det ikke var mulig. Det er litt for få uteplasser her. Men det blir fort litt øl resten av helgen, forsikrer de.

Likevel hadde de to studentene fra Bergen lite å utsette på vær og is.

- Upåklagelig. Man må benytte sjansen når den er her. Dette er bedre enn Bergen, avslutter de.

