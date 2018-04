Mann (30) dømt for knivstikking hevder han handlet i nødverge

«Tesla? Gi meg et elfly, veien er for røkla»

Saken oppdateres.

Det var 7. juli i fjor at en mann ble knivstukket ved Buran i Trondheim. Den angrepne fikk en lunge punktert.

Nå er mannen, tiltalt for grovt å ha skadet en annens kropp, dømt til seks måneder i fengsel. 90 dager gjøres betinget. Dommen falt i Sør-Trøndelag tingrett.

Handlet i nødverge

De to har ulike forklaringer på hendelsesforløpet. Mannen som nå er dømt til fengsel har erkjent at han stakk fornærmede med kniv, men hevder at han handlet i nødverge.

Hendelsen skjedde i en leilighet på Buran, der den fornærmede bodde. Tiltalte og fornærmede hadde vært ute på byen med to andre denne kvelden. Det ble drukket alkohol, før de bestemte seg for å gå hjem.

Da alle fire var tilbake i leiligheten, ba fornærmede tiltalte og de to andre om å gå, fordi han ikke ville at de skulle overnatte der. På bakgrunn av dette oppsto det en diskusjon. Det er etter dette forklaringene på hendelsesforløpet spriker.

Slått i hodet med høyttaler

Tiltaltes forklaring er lagt til grunn. Han sier at han aksepterte at han måtte forlate leiligheten. Mens han samlet sammen sine eiendeler inne på kjøkkenet, ble han slått i hodet av fornærmede med en høyttaler. Han begynte å blø, og han ble svimmel. Da snudde han seg og så fornærmede stå i gangen med høyttaleren i hånden.

Fornærmede sto slik at tiltalte måtte ta seg forbi for å komme ut av leiligheten, og tiltalte oppfattet det slik at fornærmede ville angripe på nytt. Det var da han strakte en hånd bakover og tok frem en biffkniv fra kjøkkenskuffen. Han stakk så kniven i fornærmede som fikk en punktert lunge.

Tiltalte kastet fra seg kniven, og forlot leiligheten med en av de andre to som også befant seg der på samme tidspunkt. Han ble pågrepet på vei inn til byen.

Samtidig ble en person igjen i leiligheten med fornærmede. Vedkommende hjalp fornærmede med å ringe ambulanse og politi, og ble etter hvert fraktet til St. Olavs hospital.

Fant blodspor

Under åstedsbefaringen samme morgen, ble det funnet spor av blod i leiligheten. Det ble analysert til å være DNA fra både tiltalte og fornærmede. Ved en ny ransaking samme dag ble også kniven funnet under en madrass. De har ikke kommet til bunns i hvem som la kniven under madrassen.

Gikk for langt

Det heter av rettsdokumentet at for at tiltalte skulle blitt frifunnet, måtte nødvergehandlingen ikke ha gått lengre enn nødvendig i forhold til farligheten av angrepet. I dette spørsmålet har retten delt seg i to syn.

Flertallet mener tiltalte overskred grensen for nødverge, da de mener det ikke var nødvendig for tiltalte å knivstikke fornærmede for å komme seg ut av leiligheten. De legger også til grunn at kniven hadde langt større skadeevne enn høyttaleren fornærmede slo med. Flertallet mener at tiltalte kunne avverget situasjonen ved for eksempel å bruke andre gjenstander på kjøkkenbenken til å forsvare seg med, og da komme seg ut av leiligheten.

Mindretallet legger til grunn at fornærmede var høyere enn tiltalte, og at han da hadde større rekkevidde ved eventuelle nye slag. De ser det slik at tiltalte ikke hadde annen mulighet enn å sette fornærmede ut av spill for å komme seg ut av leiligheten. Videre heter det at det var knapp tid til å vurdere situasjonen, og det var usikkert om de to andre kameratene ville hjelpe tiltalte.

