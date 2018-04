Tatt i 124 km/t i Okstadbakken i natt

Ida Alstad ble mamma for tre måneder siden - nå er Ida Alstad snart tilbake på banen

Saken oppdateres.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokka 01.49 i natt.

- Det var en laserkontroll i Okstadbakken. En bilfører i midten av 20-årene ble målt til 124 km/t i 80-sonen, og han mistet førerkortet, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt.

Mister førerkortet i 5-8 måneder

Ifølge forskrift om tap av retten til å føre motorvogn på Lovdata.no, vil en fartsovertredelse på 124 km/t i en 80-sone gjøre at man mister føreretten for fem til åtte måneder.

Hva er årsaken til at politiet har så mange laserkontroller i disse dager?

- Det begynner å bli tørre veier, og da går farten opp, opplyser operasjonsleder Bergstrøm.

Under laserkontrollen i Okstadbakken skal det også ha blitt delt ut et forenklet forelegg. En rekke av de vanligste trafikkovertredelsene straffes med et forenklet forelegg med mindre overtredelsen er alvorlig.

Traff promillekjører på Hallset

Senere på natten kom en politipatrulje i kontakt med en bilfører på Hallset.

- Bilføreren tok selv kontakt med patruljen. Vedkommende ble så innbrakt for taking av utvidet blodprøve, sier operasjonsleder Bergstrøm.

#Trondheim/ Halset: fører tatt for promillekjøring og blir anmeldt for dette. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) April 13, 2018