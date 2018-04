Mats Ramo stiller ikke til gjenvalg

- Det er helt absurd. Trondheim må være sjef for busstrafikken i egen by

Saken oppdateres.

- Når summen av det som gir motivasjon er mindre enn summen av det som føles som en byrde, da er det ganske enkelt å gi noen andre en mulighet, forteller bystyrerepresentant for Frp i Trondheim, Mats Ramo, lørdag kveld.

Han postet tidligere i dag et innlegg på sin private Facebook-profil, hvor han meddelte at han ikke stiller til gjenvalg til folkevalgte verv ved valget i 2019.

Gått flere runder

- Dette har ikke vært en enkel avgjørelse for meg og ta, og jeg har gått mange runder før jeg tok det endelige valget.

Ramo forteller at han har forhørt seg med andre både i og utenfor partiet, før avgjørelsen ble tatt.

- Jeg konkluderte med etter hvert at jeg antageligvis ikke ville gjort en god jobb de kommende fire årene. Jeg har ikke den samme drivkraften jeg hadde da jeg begynte, sier Ramo.

Ifølge ham henger alt som har skjedd den siste tiden sammen.

- Jeg vet ikke om nominasjonskomiteen ville gitt meg ny tillit, men det ville ikke vært med på å påvirke meg. Denne avgjørelsen har vært min.

- Jeg vet jeg har rett

Bakgrunnen for kritikken Ramo har møtt den siste tiden, er at han valgte å gå ut i media, rett før påske, med utspillet:

- Det er ikke trygt for unge jenter på Frp-arrangement.

Dette fikk flere til å reagere, blant annet Trøndelag Frp.

- Han burde ikke gått ut i media på denne måten, sa nestleder i Trøndelag Frp, Janne Jørstad Larsen.

Selv er han sikker på at han gjorde det rette valget.

- Jeg har valgt og ikke ta innover meg den kritikken jeg har fått. Jeg vet jeg har rett, og det gjør det mye enklere for meg i en slik situasjon. De kan få ha egne meninger, men ikke egne sannheter, fortsetter Ramo.

Han mener Fpu håndterte saken bra, men er fortsatt kritisk til hva resten av partiet har, og ikke har gjort.

- Siv Jensen mener jeg har gjort en delvis god jobb, men det er ennå ikke gjort tiltak eller sett på muligheter for å gjøre ting annerledes. Dette gjorde at min kamp for egen posisjon ble vanskeligere.

Støttende meldinger

Flere har vist sin støtte til Mats Ramo under hans Facebook-post. Blant annet gruppeleder for MDG i Fylkestinget Tommy Reinås som skriver «Synd for ordskiftet i politikken - vi får da treffes utenom politikken i Stugudal.»

- Jeg har vært på skitur i dag, så jeg har ikke rukket og sett på Facebook-innlegget. Det er selvfølgelig hyggelig at de viser støtte, det er noe jeg setter stor pris på, avslutter Ramo.

Andre som har vist støtte på Facebook:

Gruppeleder for Venstre, Elisabeth Paulsen: Skulle gjerne blandet meg inn i din avgjørelse, det blir jo et tap for politikken, men innser at du har en viss selvbestemmelse i saken. Det vi andre må tenke etter - hva er det som gjør at unge ivrige og flinke velger å gå andre veier? Heldigvis har du enda litt tid igjen i lokalpolitikken, Mats.

Leder for Trondheim Frp, Lars Andresen: Jeg skal ikke her og nå blande meg inn i dine avgjørelser Mats. Jeg vil bare si at jeg finner ditt arbeide i bystyregruppa fremragende.

SV-representant i Fylkestinget, Rakel Skårslette Trondal: Det var synd. Det har vært moro og både debattere mot deg og kjempe sammen med deg - de gangene vi var enig.

Stortingsrepresentant for Høyre, Guro Angell Gimse: Det var trist. Vi trenger dyktige, modige, trivelige, humoristiske og taleføre personer som deg. Der er lov å ombestemme seg.