Varaordføreren beklager egen oppførsel

Folk sto i kø for årets første utepils: - Endelig!

- Det er helt absurd. Trondheim må være sjef for busstrafikken i egen by

«Trist at hun som prøvde rydde opp i gubbeveldet måtte gå»

Fem kjørte i over 200 km/t ved Okstadbakken

Mann mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort i Trondheim

Mann (30) dømt for knivstikking - hevder han handlet i nødverge

Folk sto i kø for årets første utepils: - Endelig!

- Det er helt absurd. Trondheim må være sjef for busstrafikken i egen by

Saken oppdateres.

Tirsdag sendte MDG i Trondheim ut en pressemelding for å informere om at de ikke hadde tillit til varaordføreren. Bystyregruppen oppga trakasserende oppførsel mot et medlem, samt langvarige kommunikasjonsproblemer som bakgrunnen.

– Det erkjenner og beklager jeg, sier Opoku til Klassekampen. Hun forklarer at hun sendte en krass melding som et resultat av en debatt på Facebook mellom medlemmer som endte i sjikanerende personkarakteristikker og offentliggjøring av sensitive opplysninger om henne.

– Lesingen var rystende og trykket så massivt at jeg ble helt satt ut og dypt fortvilet. Da en lokal tillitsvalgt begynte å «like» de kritiske innleggene og var kritisk til at jeg ytret meg om egen opplevd trakassering, reagerte jeg på en måte jeg ikke skulle gjort, forklarer hun.

LES MER: - Én sms var det som utløste bruddet

Opoku sier hun angrer på at hun har vært for lojal mot MDG, og sier at det partiet hun meldte seg inn i, ikke lenger finnes.

LES OGSÅ: MDG bryter med Opoku

Opoku representerer ikke lenger MDG, og uttaler seg heller ikke på partiets vegne i egenskap av sin rolle som varaordfører. Hun bekrefter at hun vil fortsette som varaordfører ut perioden.

LES OGSÅ: Slik påvirker Opoku-bruddet det politiske arbeidet i Trondheim