Forsøkte å bryte seg inn på ungdomsfest på Bromstad

Saken oppdateres.

Like etter midnatt, natt til søndag meldte politiet at de hadde rykket ut til en ungdomsfest på Bromstad i Trondheim. Da skal flere ubudne ungdommer ha forsøkt å bryte seg inn. Politiet skal ha tatt hånd om to ungdommer, og barnevernet og foreldre skal ha blitt varslet.

- Dette var ungdom under 18 år og da kobler vi inn foreldre og barnevernet. De utenfor skal ha forsøkt ganske intenst å komme seg inn. Og vi tror det var flere der før vi kom til stedet, opplyser operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt.

Politiet undersøkte på stedet for å se etter skadeverk fra som hadde forsøkt å ta seg inn, men det skal det ikke ha vært. De som var inne i huset og faktisk var invitert til festen, hadde ikke gjort noe galt ifølge politiet.