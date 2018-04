Gressbrann på Klett

Stor snøsmelting gir økt fare for jordskred i Trøndelag

Norges Skiforbund jobber for mer likestilling i internasjonal idrett. Deres kandidat til toppverv: Mann (57)

Tre drosjer fra tre forskjellige selskap utsatt for hærverk

To biler har kollidert i Namsos

Skarstein ville droppet privat avtale: – Skjønner det er kjedelig for Northug

– Plukker du opp en Q-tips, har du bidratt til å gjøre havet litt renere Simen (32) har tre superenkle bud for å være snill mot havet

Åpner for utescene og lukkede fester

Tre drosjer fra tre forskjellige selskap utsatt for hærverk

To biler har kollidert i Namsos

Skarstein ville droppet privat avtale: – Skjønner det er kjedelig for Northug

– Plukker du opp en Q-tips, har du bidratt til å gjøre havet litt renere Simen (32) har tre superenkle bud for å være snill mot havet

Saken oppdateres.

- Det var kritisk og fare for at brannen skulle spre seg til en låve i nærheten, forteller vaktleder Tor Arne Moen på 110-sentralen. Melding om brannen kom klokka 16.50. Det er snakk om et 25 dekar stort område med gress og lyng mellom Klett og Udduvoll bru i Trondheim.

- De var redd for at brannen skulle spre seg, men brannfolkene på stedet melder klokka 17.20 om at den er ferdig slokket.

Vaktleder mener det skal dreie seg om bråtebrann som kom ut av kontroll, noe som også bekreftes av politiet på Twitter.