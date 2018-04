Mann truet til seg medisiner på apotek ved hjelp av lapp

Sp-politiker krever at den som trakasserte Navarsete står fram

Få har betydd så mye for Trondheims identitet. Skam om vi får ny fadese rundt minnesmerke

Åpner for utescene og lukkede fester

Folk i fire områder i Trondheim blir testpersoner for energikutt

Åpner for utescene og lukkede fester

Kina åpner for utenlandsk eierskap i bilindustrien

Saken oppdateres.

- En mann har truet til seg medisiner på et apotek i Kong Øysteins veg, meldte politiet på Twitter klokken 10.38.

De gikk ut med følgende beskrivelse av mannen: Han hadde på seg mørk bukse, mørk jakke og hvit lue. Han hadde veske eller sekk. Mannen var cirka 180 cm høy.

LES OGSÅ: Maskert mann ranet apotek i Trondheim

Tatt på Tyholt

Politiet fikk melding om hendelsen ved Apotek 1 på Strindheim klokken 10.19. Klokken 10.51 var en mann pågrepet.

- Politiet har pågrepet en mann som overveiende sannsynlig er i besittelse av tablettene som forsvant fra apoteket, skrev politiet videre på Twitter.

- Han ble pågrepet i Tyholt-området etter at vi igangsatte søk, og han hadde tabletter på seg, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Han opplyser videre at mannen er en kjenning av politiet.

- Han blir nå kjørt inn til politistasjonen og vi skal gjennomføre litt flere undersøkelser. Det vil også bli gjennomført et avhør av mannen, så vi håper å ha avklart denne situasjonen innen kort tid.

LES OGSÅ: Her går han inn i apoteket med kniv

Leverte lapp

- Ble det brukt våpen ved apoteket?

- Nei, det ble ikke brukt våpen, men mannen leverte fra seg en lapp, hvor han skrev at han hadde våpen og forlangte medisiner. Det ble ikke brukt fysisk vold, sier Olsen.

Politiet hadde tirsdag formiddag sperret av et område ved apoteket.

- Jeg kan bekrefte at det har vært en situasjon på et av våre apotek i Trondheim. Mannen fikk med seg tre av de minste pakningene av et legemiddel. De ansatte blir tatt hånd om på stedet, sier pressekontakt hos Apotek1, Kjersti Solberg Ofstad.