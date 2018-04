Våknet til knuste ruter og dekk som var skåret opp

«Skistjerner takker meg for at de ikke havnet i den samme fellen»

Saken oppdateres.

Da Carina Solheim våknet tirsdag morgen, var hennes viktigste arbeidsredskap satt ut av spill.

Utenfor boligen hennes på Søndre Berg i Trondheim sto drosjen hennes med fire punkterte dekk.

- Bilen er noen måneder gammel. Den måtte hentes av bergingsbil, og de som jobber ved Trønderdekk sa at dekkene var skåret opp med kniv, sier Solheim, som jobber for Nidaros taxi.

Heldigvis kunne hun skifte til sommerdekk på dagen, og dermed går hun ikke glipp av tapte inntekter. Det er ikke tilfelle for hennes kollega Awees Jeylaani i Norgestaxi.

- Taper mye penger

Han bor også på Søndre Berg og har drosjen sin stående på samme parkeringsplass. Mandag ettermiddag opplevde han å få rutene på sin drosje knust.

- Det skjedde i halv tre-tiden, og flere naboer så en mann kledd i svart løpe fra stedet, sier Jeylaani.

Nabo Zane Simtniece bekrefter historien, og sier at en person på cirka 180 centimeter med svart hette og noe foran ansiktet løpt bort fra parkeringsplassen.

Inne i drosjen, blant glasskåret, lå det en stein.

- Bilen er på verksted nå. Reparasjonen vil koste rundt 12 000 kroner. I tillegg taper jeg mye penger hver dag den blir stående i ro. Vi kan kjøre inn 2000–3000 daglig, sier han.

Bare drosjene var skadet

Går man over Moholt kirkegård fra Søndre Berg, kommer man til Trøndertaxis sentral i Brøsetvegen. Der hadde Erlend Johansen parkert sin maxitaxi etter endt arbeidsdag klokken 17 på mandag.

Tirsdag startet på samme måte som for hans kollega Carina Solheim: Fire av den store bilens dekk var punktert.

- Det sto en bil fra Nidaros taxi der også, men den var parkert slik at kameraene så den, og var urørt. Min var ikke det.

Om formiddagen fikk han en kollega til å undersøke opptaket, men gjerningspersonen var ikke å se.

- Dette har aldri skjedd meg tidligere, sier Johansen.

På Søndre Berg undersøkte Solheim og Jeylaani de andre bilene på parkeringsplassen, og fant ut at det kun var drosjene som var påført skader.

- Ødelegger levebrødet vårt

- Dette er lavmål. Bilene er vårt viktigste arbeidsverktøy, de er rett og slett levebrødet vårt. Skal alle drosjeeiere gå rundt og være redd for bilene sine hvis de ikke har parkert dem i garasje parkeringskjeller? spør Solheim, som sammen med sine kolleger skal anmelde forholdet.

Stig Røttereng, kvalitetssjef hos Norgestaxi, sier at de for noen måneder siden hadde et tilfelle av ødelagte dekk, i tillegg til de knuste rutene på Jeylaanis drosje.

- Dette er både tragisk og dyrt. Vi mister en bil og trafikk, og en drosjeeier blir påført ekstra kostnader. Vi oppfordrer sjåførene til å anmelde slike hendelser, sier Røttereng.

Operasjonsleder Bernt Tiller var på jobb mandag kveld. Han sier at operasjonssentralen ikke har jobbet med lignende hendelser fra Søndre Berg/Moholt-området.