Savnet kvinne funnet etter ti timer

Saken oppdateres.

En kvinne i 60-årene, som sist ble sett på Bakklandet ved 11.30-tiden torsdag formiddag og senere meldt savnet, er nå funnet.

- Det står etter forholdene bra til med henne, og hun får nå tilsyn fra helsepersonell, sier operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt.

Kvinnen ble funnet i nærheten av Rosenborg, etter tips fra to jenter på ti år.

- Vi vil gjerne takke alle som har bidratt med tips gjennom dagen, ikke minst de to jentene som like før klokken 22.00 ringte oss, og sørget for at vi fant savnede, sier operasjonsleder.

Søk langs elva

Etter at kvinnens familie meldte henne savnet tidligere i dag, har både politi, bussjåfører, vektere og Trygghetsalarmen vært på utkikk etter henne. Det ble også gjort søk langs Nidelva, i tillegg til at kvinnens telefon ble sporet for å se de siste bevegelsene hennes.

Da dette ikke ga resultater ble det iverksatt en større leteaksjon.

Funnet etter ti timer

Norske redningshunder, Røde Kors, politihunder og brannvesenet ble kalt inn, og det ble opprettet et koordineringspunkt for innsatslederne i alle nødetater ved Ila kirke.

Sporingene som ble gjort av kvinnens telefon via basestasjonene, tydet på at hun kunne være i nærheten av Midtbyen, Kalvskinnet eller Øya. Men hun ble altså til slutt funnet i nærheten av Rosenborg.