Hvert år er det stor utfart til fjæra og Ladestien av skoleklasser, barnehagegrupper og turgåere når våren melder sin ankomst.

- Jeg har brukt Ladestien i mange år, og like sikkert som at våren kommer, så er det garantert at toalettforholdene er mangelfulle. Slike forhold er ikke Trondheim by verdig. Turistsesongen nærmer seg jo også, sier en oppgitt turgåer som ønsker å være anonym.

- Mangler ofte papir

Hun sier at det har vært dårlig vedlikehold ved toalettene langs Ladestien i flere år, og det gjelder flere av buktene. Denne uka tok hun et illustrerende bilde fra Rotvollfjæra.

- Det var såpass ille at jeg ikke kunne gå forbi. Noen av toalettene er ikke tilgjengelige for bruk, noen er tilgriset og ofte mangler det papir, sier turgåeren.

Ladestien er et veldig populært område, og når toalett ikke er tilgjengelig, finner folk andre løsninger når de skal gjøre sitt fornødne. Turgåeren forteller at det finnes elever som må stå over skoleutflukter når toalett ikke er tilgjengelig.

- Det er svært uheldig. Jeg håper kommunen kan gjøre et skikkelig løft, spesielt siden det er så mange som bruker friluftsområdet, sier turgåeren.

- Forferdelig trist

Det er også en del skadeverk i form av graffiti.

- Det er forferdelig trist at folk ikke kan la det være i fred. Litt justering av vedlikeholdfrekvens og antallet toalett kunne hjulpet mye, tror turgåeren.

Odd Arne Nilsen, driftsleder for idrett, park og skog i Trondheim bydrift, er fullstendig klar over problematikken.

- Det er rene 17. mai-toget på Lade for tiden. Det er mye folk, og det tar tid å etablere skikkelige toalettforhold, sier han.

Han forteller at de helst ønsker å inngå et samarbeid med ulike kafédrivere langs Ladestien for å sikre at det blir vannklosett som har en viss standard.

- De som driver med servering, kan også stille med toalett til allmennheten. Det har vi fått til både på Ladekaia og Sponhuset, mens på Grilstad har vi et samarbeid med båtforeningen, forklarer Nilsen.

Lover bedring

På den måten sikrer bydrift at toalettet blir vasket, at det blir fylt på papir og at det blir holdt i orden.

- Vi er i ferd med å forsøke å få til noe lignende på Rotvoll. Det blir bedre der også, men det tar tid, forklarer han.

I forbindelse med at badesesongen starter må Trondheim bydrift sette ut noen mobile toalett, men det er for tidlig å gjøre nå.

- Alle som kjenner til disse toalettene, vet at det er vanskelig å gjøre disse tiltalende. Det blir ikke det samme som vannklosett som er påkoblet et kloakksystem.

- Store investeringer

Per nå er det permanente toalett i Korsvika, Ladekaia, Ringvebukta og Grilstad.

- Vi ønsker oss gode toalettforhold i friluftsområdene, men dette er både et praktisk og økonomisk spørsmål. Det er snakk om ganske store investeringer, og vi kan ikke ta alt på en gang. Toalett i fjæra er komplisert fordi det er utfordrende når det ligger lavere i terrenget. Da må man ha et pumpesystem som sender kloakken opp i det offentlige nettet, og det koster mer, forklarer Nilsen.

Men han har noen trøstende ord til alle som bruker Ladestien:

- Ting er på gang, og det kommer til å bli bedre, sier han.

