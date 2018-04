Mathias og Maciek slo alarm da de fant gjenstand som lignet på en mine

Bekymret for at ungdom tror det er fritt frem i Thailand

Saken oppdateres.

Søndag var det dugnad i Ilsvika i Trondheim i forbindelse med «strandryddedagen» til den frivillige foreningen Hold Norge rent.

- Mathias og Maciek ryddet i fjæra da de fant en gjenstand som de ikke visste hva var, sier pappaen til Mathias, Tom Wikdahl.

LES MER: Fant flere bomber på Lade

Sender bilder til Forsvaret

De sju år gamle guttene mente i alle fall at den var mistenkelig.

- Maciek fortalte at den kunne være en bombe, og da må man ikke røre den, sier Wikdahl.

Politiet ble kontaktet og det ble sendt bilder til operasjonssentralen. De videresendte bildene til Forsvaret.

LES MER: Dykkere fant gjenstand som ligner på bombe i Trondheim

Skryt fra politiet

Innsatsleder Geir Arne Sjøhagen i Trøndelag politidistrikt forteller at de dro til Ilsvika for å se med egne øyne hva slags gjenstand det var.

- Jeg er enig i at den visuelt kan se ut som en bombe eller mine, men Forsvaret var raskt ute med å avkrefte at det var det ikke. De har spisskompetanse, og det er greit at det er Forsvaret som avgjør sånt, mener han.

Sjøhagen er likevel glad for at folk varsler politiet.

- Å samle inn plast er i vinden for tiden, og dersom folk ikke finner plast, så kan det hende de finner noe annet. Det gjorde de i Ilsvika. Sivilbefolkning ser ikke nødvendigvis forskjell på farlige og ufarlige gjenstander, og det er helt riktig å be oss undersøke saken, sier han.

