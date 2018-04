Søker etter to personer etter knivtrussel på Heimdal

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om knivtrusselen på Heimdal klokka 12.37.

- En beboer i en bolig på Heimdal var hjemme og oppdaget at det var folk i huset. Det var to personer, en mann og en dame. Da de oppdaget at det var folk hjemme, dro mannen fram en kniv, og truet beboeren, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet gir følgende beskrivelse:

- Mannen er mellom 30 og 50 år, skallet, ikledd sorte klær, stor bukse og sort sekk. Kvinnen er ikke beskrevet i Twitter-meldingen fra politiet.

- Har dere beskrivelser av kvinnen?

- Det er sparsomt. Trolig går de fortsatt sammen. Hvis noen ser de to, ønsker vi at de ringer 02800 slik at vi kan pågripe de to, sier Olsen.

Politiet ber folk ringe 02800 dersom de har tips eller observasjoner.