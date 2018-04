Trønder nekter fortsatt for å ha bestilt direkteoverført overgrep mot barn

Saken oppdateres.

Det melder politiet i Trøndelag på Twitter tirsdag klokka 19.40.

I twittermeldingen opplyses det at politiet rykket ut til Tempe etter en melding om at en person skal ha blitt utsatt for vold av flere gjerningspersoner.

Da politiet kom til stedet, var det derimot ingen involverte personer der. Politiet skriver på Twitter at de anser vitnets observasjoner som troverdig, og de ønsker tips om saken.

Har du tips i saken, så ring politiet på: 02800