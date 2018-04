Flere unge gutter tatt med til arresten

Det gjør vondt å stå utenfor. Russen må selv sørge for at alle blir med

Saken oppdateres.

Klokka 19.30 meldte politiet i Trøndelag på Twitter at to gutter under 18 år er tatt for tyveri fra butikk ved Torget. Det er også funnet det politiet antar er narkotika på en av dem. Politiet opplyser at begge er kjørt til arresten. Barnevernet er varslet og foreldre vil også koblet på.

Stjal øl på Moholt

Like etter melder politiet at to gutter er tatt for tyveri av blant annet øl på en butikk på Moholt. Også disse guttene er under 18 år og politiet skriver på Twitter at de ikke var samarbeidsvillige. Begge guttene er nå i arresten, og også her vil både barnevernet og foreldre bli involvert.

Mistanke om narkotikabruk

Like før klokka 20.00 blir enda en gutt tatt med til arresten. Gutten er 17 år og mistenkt for å ha brukt narkotika på Torget. Politiet jobber videre med saken.