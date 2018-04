Lars Erik fra Trondheim vant to førstepremier i Lotto

Liverpool-spillerne ble rasende. Ekspert er klokkeklar: – At det ikke ble straffe, er helt utrolig

Det ble betalt ut seks førstepremier i Lotto lørdag kveld, men bare til fire ulike spillere.

To av vinnerne hadde levert samme rekke to ganger, og fikk dermed gevinsten på 2,4 millioner kroner to ganger.

En av dem som ble 4,8 millioner rikere var altså Lars Erik Magnussen fra Trondheim.

- Helt tilfeldig så jeg at det var mulig å velge å levere to ganger på mobilen så da gjorde jeg det. Jeg hadde aldri gjort det før og har aldri vunnet stort heller. Jeg fantasterte om fri mandag på inneklemt dag, og nå blir det nok det, sier Magnussen til Norsk Tipping.

Planer for premien

Utover en ekstra fridag har han også andre planer for hvordan gevinsten skal brukes.

- Jeg har drømt om å kjøpe hus og bil så det blir nok realisert nå. I kveld blir det feiring, ja. Jeg sitter med moren og faren min så jeg nå må jeg fortelle den gode nyheten, sier han.

Den andre spilleren som vant dobbelgevinst hadde ikke brukt gangefeltet på kupongen, slik Lars Erik Magnussen gjorde. Han hadde rett og slett fylt ut to identiske rekker.

