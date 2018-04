Flere personer på taket av Samfundet

For Thomas var hun en bestemor med brunost og norske skikker. For Ågot var Nora venninnen som sviktet landet sitt

Saken oppdateres.

Flere personer var samlet på taket av Studentersamfundet i Trondhjem, men politiet ba om at dette opphørte søndag morgen. Festdeltakere i Høgskoleparken ble også bedt om å avslutte festlighetene, melder politiet på Twitter.

- Det var et betydelig antall personer på taket, uten at jeg vet eksakt hvor mange. Det var studenter som skulle ha en dugnad for å rengjøre bygget, men de hadde også behov for noen pauser. Pausene fremstod mest som en fest, forteller Bernt Tiller, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.