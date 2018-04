Knut trodde han hadde fått ei kveite i garnet - trakk opp seilbåt i stedet

For Thomas var hun en bestemor med brunost og norske skikker. For Ågot var Nora venninnen som sviktet landet sitt

Saken oppdateres.

- Det var dårlig sikt i vannet, og da jeg så noe stort og hvitt nedi der, tenkte jeg at det var ei kveite på over 200 kilo, sier fisker Knut Isaksen (49).

- Så det var et sjokk da jeg så snuten på en seilbåt komme opp av vannet!

Slet i to timer

Fiskeren var torsdag ute på garnfiske med sjarken sin «Rita-Marie» i Flakkbukta, rett vest for ferjeleiet, da han fikk den uvanlige fangsten. Han forteller at garnet var ekstremt tungt å dra opp, og han han slet med det i to timer. Etter kraftig regn tidligere i uka, var vannet brunt.

- Jeg kunne derfor ikke se mer enn noen få meter ned i vannet, så det er vanskelig å anslå størrelsen på båten. Men den kunne kanskje vært halvannen meter bred og fem til sju meter lang, anslår han.

- Det skal egentlig være umulig å dra opp en båt på den måten, vanligvis vil den ha sunket ned i mudder og leire på bunnen. Men jeg slet lenge og mye, og fikk kjørt den sakte løs fra 50-60 favn, oppover til grunnen på rundt 30 favn. Der er der den ligger nå, sier Isaksen.

Funnet sjekkes onsdag

Da han så at det var en båt han hadde dratt opp, og at den sto loddrett ned, tenkte Isaksen at det var fare for skade på egen sjark, og at han måtte få den løs. Han knyttet endetau til baugen på seilbåten, og lot den synke til bunns igjen. Nå er funnstedet markert med to blåser.

Knut Isaksen har meldt inn funnet, noe som bekreftes av Havnevakta. De kommer til å dra ut for å undersøke funnet førstkommende onsdag. Isaksen forteller at verken han eller andre lokale fiskere han har snakket med, kjenner til forlis eller ulykker i området. Derfor ønsker han ikke å spekulere i hva som har skjedd, men han er spent på hva de finner ut.

Fisker i 30 år

49-åringen startet som fisker for snart 30 år siden, og har vært aktiv yrkesfisker på heltid siden 1997. Han har jobbet mest på autolinebåter, men også på tråler. Som de fleste fiskere i Trondheimsfjorden, driver Isaksen med garnfiske når han er ferdig med torskekvoten i Lofoten for vinteren. Stort sett fiskes det sei og lyr, mens noen går over til krabbefiske på høsten. Isaksen kjøpte sjarken «Rita-Mari» i 2014, og drifter den når han er hjemme fra havflåten.

Garnene hans ble ødelagte, men ellers slapp Isaksen unna hendelsen uten øvrige skader på sjarken.

- Men de bør få opp båten, slik at den ikke fester seg i andre garn senere. Vi som prøver å leve av fiske her i fjorden, ønsker at slikt fjernes fra bunnen, sier han.