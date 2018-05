Seks kjøretøy avskiltet i kontroll i Trondheim

Saken oppdateres.

Kontrollene ble holdt tre forskjellige steder i Trondheim; i Bispegata, på Lade og på Sluppen.

- Seks kjøretøy ble avskiltet fordelt på disse stedene, forteller inspektør i Statens vegvesen, Annette Negaard.

Av kjøretøyene som mistet skiltene var to mopeder som var trimmet, en moped var ikke omregistrert, en motorsykkel som lagde for mye støy og to biler som ikke hadde hatt EU-kontroll.

I tillegg fikk ni personer gebyr for manglende bruk av bilbelte. Flere fikk også gebyr for slitte dekk. En polsk varebil hadde overvekt og sjåføren måtte laste av ned til godkjent vekt før vedkommende fikk kjøre videre.

- Jeg vil si at resultatene fra kontrollene ligger omtrent der man kan forvente på forhånd, sier Negaard.

I alt ble 1326 kjøretøy kontrollert.