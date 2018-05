Tarzan fant flere hundre gram narkotika under luftetur i Trondheim

Toppet laget for å sette Northug på plass: – Viktig å vise at vi er best i Trøndelag

Saken oppdateres.

Det var i parken ved Kuhagen eieren til Tarzan tok av ham båndet. Da fikk han ferten av noe nede i ei skråning.

- Han sprang ned skråninga, og kom opp igjen med posen som inneholdt narkotika. Det er ikke første gang dette har skjedd, så det ante meg egentlig hva det var han kom med, forteller hundeeieren.

Gjemt under sju plastposer

Tarzan er nemlig tidligere narkohund. Senest for ett år siden fant han tre kilo med hasj i Skyåsparken.

- Man ser det på hunden. Han var så fornøyd når han kom tilbake til meg, og slapp posen ned foran føttene mine. Han tjenestegjorde i syv år, så han vet hva han skal lete etter.

Selv om eieren raskt skjønte at det var narkotika i posen sjekket han det for sikkerhets skyld. Pakken var gjemt under sju plastposer. Deretter ble politiet kontaktet. Hundeeieren anslår at det var mellom 500 gram og ett kilo med narkotika.

Ikke gjort undersøkelser

Da Adresseavisen snakket med operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt like etter funnet, var det fortsatt ikke foretatt noen undersøkelser av stoffet.

- Det er fortsatt ikke veid opp, men det skal være snakk om noen hundre gram narkotika. Mest sannsynlig er det hasj det dreier seg om, sa Arnt Harald Aaslund.

Det blir opprettet sak på forholdet.