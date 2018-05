Bevermor avlivet etter stygge skader

Macron slår et slag for Iran-avtalen også i Australia

- Dette er de siste bildene av gamlemor. En time etter at jeg tok bilder og filmet den stygt skadde beveren, ble den skutt av viltpatruljen, forteller viltfotograf Bård S. Solem.

Den tidligere omtalte beveren og tre andre bevere måtte i fjor flytte fra Theisendammen. Årsaken var at dammen ble nedtappet, og beverne flyttet over til Stokkedammen i Bymarka. Flere dyreinteresserte var spente på om dyrene ville overleve vinteren i den nye hytta ved Stokkedammen. Gleden var derfor stor da beverne dukket opp for noen uker siden.

Tips om skadet bever

To av de yngre beverne flyttet raskt tilbake til Theisendammen, mens gamlemor fortsatt oppholdt seg ved Stokkedammen. Solem trodde det skyldtes at dyret var blitt så dårlig til beins at den kviet seg for turen. Men i de siste dagene er også gamlemor observert ved Theisendammen.

- Dessverre fikk jeg tips i dag fra en turgåer om at hun var skadet. Jeg dro opp dit og fant henne ved demningen. Hun satt tilsynelatende uforstyrret og spiste. Hun så grei ut, men hadde store, åpne og stygge sår. Hun hadde nok antakelig smerter, sier Solem.

Han tok bilder og video av bevermor, og det var trolig de siste bildene av beveren i livet. For omtrent samtidig fikk politiet tips om den skadde beveren. Viltpatruljen ble tilkalt, og ved 18.30-tiden ble dyret skutt ved Stokkedammen, forteller Ole Bjørn Nordland i viltpatruljen i Trondheim.

Var skadet og medtatt

- Beveren var så medtatt at jeg kunne gå helt inntil den. Den var mager, og etter samråd med viltforvalteren bestemt vi oss for å avlive dyret.

Nordland var en stund sikker på at det ikke var bevermoren de hadde avlivet fordi den var vesentlig mindre enn en annen bever som ble funnet død ved Nidelva før helgen. Men etter en prat med Solem, som har fulgt bevermor en stund, kunne Solem bekrefte ut fra tidligere skader at det var den aldrende beveren som var skutt.

Nordland antar at den skadde beveren har vært i slåsskamp med en annen bever. Nå blir de to døde dyrene trolig overlatt til Veterinærinstituttet for nærmere undersøkelser.

Kan søke seg vekk

Viltfotograf Einar Hugnes har også fulgt beverne ved Theisendammen tett. Han er spent på hva som skjer med de tre andre beverne nå som moren er borte.

- Ifølge litteraturen vil de andre beverne trolig forlate stedet og oppsøke andre bevere. Det kan også komme nye bevere hit. Det er i dag minst ti beverfamilier i Bymarka, men de andre er ikke så lett å komme inn på, sier Hugnes.