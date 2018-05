Forsker ved NTNU mottok tradisjonsrik pris

Her er fem tabber du må unngå når du skal ta bilder av konfirmanten

Saken oppdateres.

Den 32 år gamle professoren, som i 2012 kom til NTNU, blir i begrunnelsen beskrevet som en av Norges fremste språkforskere innen teoretisk språkvitenskap og flerspråklighet, på tross av sin unge alder.

Har utmerket seg

Det var i Oslo prisen ble delt ut under årsmøtet til Det Norske Videnskaps-Akademi. Den består av 100 000 kroner og et diplom, og deles ut til forskere yngre enn 40 år. Tildelingen settes stor pris på av vinneren selv.

- Det er en veldig hyggelig anerkjennelse av det arbeidet vi har holdt på med i flere år. Man blir ydmyk av å høre de gode ordene, så synes jeg også det er bra at det vektlegges at vi er et fellesskap som forsker sammen, sier han til Adresseavisen.

Videre i begrunnelsen heter det at han har en imponerende produksjon, både i kvalitet og kvantitet. Han har allerede publisert fire bøker på ledende forlag, og har en lang rekke artikler i de høyest rangerte tidsskrifter innen sitt felt.

- Lohndals arbeider går i dybden, de er originale og går på tvers av lingvistiske disipliner. Lohndal har også en svært stor arbeidskapasitet, og han er i tillegg til sin fremragende vitenskapelige virksomhet en som utmerker seg som nettverksbygger og lagspiller, sier de videre.

Inn i rekken av vinnere

Prisen er tradisjonsrik, og har siden 1963 blitt gitt til ulike forskere i landet. Lohndal føyer seg derfor inn i rekken av mange anerkjente forskere som har mottat denne utmerkelsen.

- Man blir ydmyk av å tenke på det. Det er mange i toppsjiktet av forskere som har fått denne, så det er veldig morsomt. Det gir en stor inspirasjon til å fortsette å jobbe hardt. Samtidig bidrar denne prisen til synlighet av vårt fagfelt. Det er veldig fint, sier han.

Han hadde en liten anelse om at noe var på ferde før han mottok prisen torsdag denne uken.

- Jeg fikk jo et lite hint i og med at jeg var invitert dit, men jeg må si at jeg bli litt overrasket da det ble kunngjort, avslutter han.

