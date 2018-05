Fraktet møblert brakke uten vegg på veien

Her flyttes betongbru på 334 tonn over rundkjøring på Tiller

Kjetil Høsøien ble passert av denne lastebilen i Søbstadveien i Trondheim fredag morgen.

- Jeg er bussjåfør og vant til å tenke sikkerhet, men det gjorde ikke denne sjåføren, mener Høsøien.

- Skled fram og tilbake

Lasten ser til til å være en brakke som mangler en vegg. Inne i brakka sto flere bord og stoler.

- Bordene og stolene skled fram og tilbake i transporten, sier Høsøien.

- Hva tenker du kunne skjedd?

- Siden som er åpen, er den som vendte ut mot fortauet. Møblene kunne ha ramlet ut og truffet fotgjengere, mener Høsøien.

LES OGSÅ: - Vi ser dessverre altfor mange tilhengere med dårlig lastsikring om våren

Ville trolig blitt anmeldt

Politioverbetjent Håvard Tømmervold ved Trøndelag politidistrikt har sett på bildene, og har følgende kommentar:

- Med forbehold om at det er noe vi ikke ser på bildet, ser dette ut som en åpenbar manglende sikring av last. Dersom denne bilen hadde blitt stoppet av politiet, hadde den naturlige konsekvensen blitt anmeldelse og en reaksjon, sannsynligvis i form av et forelegg, sier Tømmervold til adressa.no.

