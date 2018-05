Lurte til seg elsykkel verdt 27 939 kroner

Kuttet fallskjermen 3500 fot over Trondheim: - Jeg er mest bekymret for utstyret

Saken oppdateres.

Den 21 år gamle mannen ble 2. mai dømt for blant annet tyveri, mindre narkotikaovertredelser, heleri, bedrageri og identitetstyveri. Mannen tilsto alle forholdene, og ble samlet dømt til fengsel i 90 dager.

Forholdene mannen dømmes for skjedde i perioden desember 2017 til april 2018. I et tilfelle greide mannen å lure til seg en elsykkel verdt 27 939 kroner fra en forhandler i Trondheim, står det i dommen.

Viste frem annen manns pass

Hendelsen skjedde hos Scushi elsykkel på Valentinlyst, da domfelte legimiterte seg med passet til en annen mann og fikk med seg en Merida-sykkel.

«Bedrageriet og identitetstyveriet (…), med en verdi på elsykkelen på nærmere 28 000 kroner, tilsier alene en ubetinget fengselsstraff av en viss varighet», heter det i dommen.

Tidligere i desember hadde mannen også mottatt en annen elsykkel, til tross for at han visste eller burde visst at denne var stjålet.

Stjal og krasjet bil

På nyåret fortsatte 21-åringen i samme spor. I starten av februar brøt han seg inn i et garasjeanlegg i Dokkgata og stjal en sykkel, to par sko og en garasjeåpner.

To uker senere stjal han en personbil fra en adresse på Heimdal, og samme dag var han involvert i et trafikkuhell da han kjørte inn i bakenden på en annen bil. Mannen dømmes for dette forholdet, og for å ha kjørt uten gyldig førerkort.

Tatt med to kniver

I dommen kommer det også frem at mannen er blitt tatt for flere tilfeller av bruk og besittelse av narkotika. I tillegg dømmes han for butikktyveri og for å ha vært i besittelse av to kniver.

«Det skal utmåles straff for et tyveri, et heleri, to bedragerier, et identitetstyveri, et bilbrukstyveri, 3 brudd på vegtrafikkloven, et mindre tyveri, samt narkotikaovertredelser etter straffeloven og legemiddelloven», står det i straffutmålingen.

Mannen får fradrag for de 72 dagene han allerede har sittet i varetekt. Han må betale erstatning til eieren av bilen som ble påkjørt på 322 kroner, og fikk de to knivene han var i besittelse av inndratt.